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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدين مدير سابق بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، متهم بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، بـ6 تهم جنائية، بما في ذلك العمل كعميل للسعودية ومحاولة إخفاء مدفوعات من مسؤول مرتبط بالعائلة المالكة السعودية.

وقال ممثلو الادعاء إن بدر العساكر، مدير مكتب ومستشار مقرب من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، جنّد أبوعمو لاستخدام معرفته الداخلية للوصول إلى حسابات تويتر والبحث عن معلومات شخصية عن المعارضين السعوديين.

ويُزعم أن هذه الحسابات تضمنت حساب "مجتهد"، وهو اسم مستعار لمعارض سياسي كسب ملايين المتابعين على تويتر خلال الربيع العربي من خلال اتهام العائلة المالكة السعودية بالفساد وغيره من الجرائم.

وأضاف ممثلو الادعاء أن أبوعمو تلقى ما لا يقل عن 300 ألف دولار وساعة فاخرة بقيمة 20 ألف دولار من بدر العساكر، وأخفى الأموال بإيداعها في حساب قريب له في لبنان وتحويلها إلى حسابه الخاص في الولايات المتحدة.

على الصعيد الآخر، جادل محامو الدفاع بأن العمل الذي قام به أبوعمو في تويتر كان مجرد جزء من وظيفته.

وتواصلت CNN بالعربية مع السفارة السعودية بأمريكا للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

أدين أحمد أبو عمو، وهو مواطن أمريكي - لبناني مزدوج الجنسية، ساعد بعمله بتويتر في الإشراف على العلاقات مع الصحفيين والمشاهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد محاكمة استمرت لمدة أسبوعين ونصف في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو.

وبرأت هيئة المحلفين أبوعمو في 5 من 11 تهمة واجهها.

ولم يرد محامو الدفاع الذين يمثلون أبوعمو على طلبات CNN للتعليق، في حين رفضت تويتر التعليق.