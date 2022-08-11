محتجز الرهائن في بنك بلبنان يسلم نفسه بعد اتفاق على منحه جزء من وديعته

لبنان.. مشاهد من أمام البنك بعد احتجاز مسلح لموظفين مطالبًا بدفع أموال له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتهت أزمة احتجاز الرهائن في فرع "فيدرال بنك" بشارع الحمرا في العاصمة اللبنانية، بيروت، مساء الخميس، مع تسليم محتجز الرهائن نفسه لقوات الأمن وخروج الرهائن من الفرع، وسط أنباء عن اتفاق على منحه جزء من وديعته.

وكان أحد المودعين بالبنك قد احتجز، في وقت سابق، بضعة رهائن أغلبهم من موظفي البنك، مطالبًا بالحصول على أمواله المودعة في البنك والتي تصل إلى 209 آلاف دولار أمريكي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أنه جرى الاتفاق مع المودع الذي احتجز الرهائن على منحه 30 ألف دولار من أصل وديعته، مقابل إطلاق سراح الرهائن وتسليم نفسه. فيما قال رئيس جمعية المودعين حسن مغنية إنه تم الاتفاق على منحه 35 ألف دولار.

وقالت أسرته إنه لجأ إلى ذلك بعدما فشلت محاولاته عدة مرات في الحصول على أمواله من البنك لعلاج والده الذي يحتاج إلى عملية جراحية.