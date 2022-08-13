بالأسماء والوزارات.. النواب المصري يوافق على تعديل 13 حقيبة وزارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وافق مجلس النواب المصري، السبت، على جميع التعديلات الوزارية التي رشحها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الذي أكد في بيان أن هذه التعديلات تأتي "لتطوير الاداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي".

والتعديلات أتت كالتالي:

1- رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

2- هاني عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والري

3- خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لوزارة الصحة والسكان

4- محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

5- سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج

6- أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وزيرا للسياحة والآثار

7- أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة

8- الفريق محمد عباس حلمي هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدني

9- حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة

10- نيفين يوسف محمد الكيلاني، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة

11- اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية

12- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام

13- محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربي