دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة دعوة مجلس النواب المصري إلى جلسة طارئة، السبت، الأمر الذي أثار تفاعلا وتكهنات حول السبب وراء ذلك، برز منها التطورات الأخيرة بملف سد النهضة وإعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثالث.

محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قال في تصريح لـCNN بالعربية، إن "كل الأمور واردة". عند سؤاله ما إذا كانت الدعوة بسبب تعديل وزاري أم لتفويض بشأن "سد النهضة" الإثيوبي.

واستبعد النائب والإعلامي مصطفى بكري ، في تصريح لـCNN بالعربية، أن يكون سبب الاجتماع تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سد النهضة، موضحا أن هذا التفويض يتطلب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، قبل دعوة مجلس النواب، وهذا لم يحدث حتى الآن.

وكان رئيس مجلس النواب حنفي جبالي قد أعلن في 5 يوليو الماضي، فض دور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وكان من المقرر أن يستأنف قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفقًا للائحة المجلس.