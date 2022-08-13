مسؤول بحزب الله لـCNN: لا معلومات لدينا عن المتهم بطعن سلمان رشدي

FBI يتدخل في تحقيق مهاجم سلمان رشدي.. إليك كل ما قد تود معرفته عن الحادثة

تلقى "7 إلى 10 طعنات".. كل ما نعرفه عن الهجوم على سلمان رشدي وموقع الحادثة والأمن في المسرح

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لحظة ما بعد الهجوم على سلمان رشدي مؤلف "آيات شيطانية" على مسرح في نيويورك

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- نفى مسؤول في حزب الله أن يكون لدى الحزب معلومات عن المتهم ذي الأصول اللبنانية، بطعن الروائي البريطاني سلمان رشدي، مؤلف رواية "آيات شيطانية"، الجمعة.

وعندما سألته CNN عما إذا كان لدى حزب الله أي معلومات عن المتهم سلمان رشدي بطعن المتهم ، قال مسؤول في حزب الله تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لا نعرف شيئًا عن هذا الموضوع باستثناء ما ورد في وسائل الإعلام، وبالتالي ليس لدينا تعليق".

وقال: "لا نعرف شيئا عن الرجل"، في إشارة إلى المشتبه به هادي مطر.

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مطر مواطن لبناني مؤهل للتصويت في البلاد. لم تتمكن CNN من التحقق من ذلك بشكل مستقل. من غير الواضح ما إذا كان قد سبق له أن ذهب إلى لبنان.

وكان من المقرر أن يتحدث رشدي في سلسلة محاضرات في معهد تشاوتاكوا المضيف على بعد 70 ميلاً جنوب بوفالو في نيويورك.

وقال شهود عيان إن رجلاً قفز إلى المسرح أثناء الحدث، وبدأ في لكم وطعن المؤلف.

إحدى الشهود قالت لـCNN إنها أحصت 7 إلى 10 طعنات قبل أن تهرب خوفًا على حياتها. أصيب رشدي بجروح طعنات في العنق والبطن وفقًا لشرطة نيويورك، وتم نقله إلى مستشفى في المنطقة.

كما تم احتجاز المشتبه به بسرعة، وحددت شرطة ولاية نيويورك هويته بأنه هادي مطر البالغ من العمر 24 عامًا.