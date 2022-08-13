السيسي يدعو مجلس النواب للنظر بتعديل وزاري يشمل 13 حقيبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مجلس النواب المصري للانعقاد، السبت، للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، وفقا لما نشره موقع التلفزيون المصري الرسمي.

وسيعقد مجلس النواب جلسة الساعة 12 بالتوقيت المحلي للقاهرة.

وكانت دعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة، السبت، قد أثارت تكهنات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب انعقادها، ليعلق محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قال في تصريح لـCNN بالعربية، إن "كل الأمور واردة". عند سؤاله ما إذا كانت الدعوة بسبب تعديل وزاري أم لتفويض بشأن "سد النهضة" الإثيوبي.

وكان رئيس مجلس النواب حنفي جبالي قد أعلن في 5 يوليو الماضي، فض دور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وكان من المقرر أن يستأنف قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفقًا للائحة المجلس.