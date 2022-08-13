السيسي يدعو مجلس النواب للنظر بتعديل وزاري يشمل 13 حقيبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مجلس النواب المصري للانعقاد، السبت، للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، وفقا لما نشره موقع التلفزيون المصري الرسمي.

وسيعقد مجلس النواب جلسة الساعة 12 بالتوقيت المحلي للقاهرة.

ونشر حساب الرئيس المصري الرسمي على فيسبوك تدوينة قال فيها: "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الاداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله".

واضاف: "اتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والساده الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم".