دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الكنيسة القبطة الأرثوذوكسية في مصر، وفاة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين بالحريق الذي شب بكنيسة أبوسيفين في منطقة إمبابة، الأحد، وذلك نقلا عن مصادر بوزارة الصحة المصرية.

جاء ذلك في بيان للكنيسة القبطية على صفحتها الرسمية بفيسبوك، قالت فيه إن الحريق شب خلال "القداس الإلهي" صباح الأحد.

ولم تصدر وزارة الصحة المصرية حصيلة عدد القتلى بالحريق حتى كتابة هذا التقرير، في حين نشر التلفزيون المصري صورا من عمليات الانقاذ.

من جهتها قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان: "تبلغ للأجهزة الأمنية في حوالي الساعة 9 صباح اليوم الموافق 14 الجاري بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.. على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية".

وتابعت: "أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات.. ويجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".