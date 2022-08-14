حماس ترد على ما أثير حول شرط السعودية "الصادم" لإطلاق سراح معتقليها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، صحة ما أوردته قناة "الميادين" حول تواصل الحركة مع المملكة العربية السعودية، لطلب الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

وقالت حماس، في بيان، إنه لا صحة لخبر قناة "الميادين"، الذي قال إن "حماس تواصلت مع الرّياض للإفراج عن المعتقلين في السعودية.. والأخيرة ترد بشرط "صادم".

وأضافت الحركة أن "الخبر مختلق تمامًا ولا أساس له من الصحة، داعية إدارة القناة إلى ضرورة توخّي الدّقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة، تسيء لنضال شعبنا وحركتنا ومقاومتنا".

في غضون ذلك أثارت تصريحات خالد مشعل، رئيس حركة "حماس" بالخارج، وما قاله عن المملكة العربية السعودية، حالة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما دعا إلى إطلاق سراح معتقلي الحركة لدى الرياض.

جاءت تصريحات مشعل في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، رد خلالها على سؤال عن "سبب تغير الموقف السعودي من الحركة"، قائلا: "لا سبب جوهري يستحق هذا التغيير، حماس لم تسيء لأحد (...) هي تحارب الاحتلال الصهيوني ولا تتدخل في شؤون الدول.."

وأضاف: "لكن لا يصح أن تأتي دولة وتحاسبني لأنني والله متمسك بفلسطين أو أنني أمارس المقاومة، هم مخطئون فيما يفعلون، أكثر من 60 معتقل لديهم، يا اخي إذا اعتبرت وجودهم عبء عليك أخرجهم أطلب منهم مغادرة المملكة لكن لا تعتقلهم.."

وأضاف: "أدعو إلى سرعة الإفراج عن هؤلاء... نحن لسنا جزءا من أي خلاف داخل أي بلد عربي.."

كانت CNN بالعربية تواصلت مع السلطات السعودية للحصول على تعليق حول هذه المزاعم دون أن تحصل على رد حتى الآن.