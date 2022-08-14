دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات أدلى بها خالد مشعل، رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالخارج، وما قاله عن المملكة العربية السعودية ومزاعم حول موقفها من الحركة الأمر الذي أثار تفاعلا.

تصريحات مشعل أتت خلال مقابلة على قناة الجزيرة، ردا على سؤال عن "سبب تغير الموقف السعودي من الحركة"، حيث قال: "لا سبب جوهري يستحق هذا التغيير، حماس لم تسيء لأحد، حماس لديها رؤية وسياسة واضحة، هي تحارب الاحتلال الصهيوني ولا تتدخل في شؤون الدول.."

وتابع قائلا: "لكن لا يصح أن تأتي دولة وتحاسبني لأنني والله متمسك بفلسطين أو أنني أمارس المقاومة، هم مخطئون فيما يفعلون، أكثر من 60 معتقل لديهم، يا اخي إذا اعتبرت وجودهم عبء عليك أخرجهم أطلب منهم مغادرة المملكة لكن لا تعتقلهم.."

وأضاف: "أدعو إلى سرعة الإفراج عن هؤلاء أما أن يبقوا في السجون ويحاكموا على ماذا يحاكموا؟ منتمين لحماس؟ إلا إذا أصبحت حماس عندكم يعني لا شرعية لها أو ضمن قوائم الإرهاب كما يحاول البعض أن يضع أو يربطها بالإخوان المسلمين وغير ذلك، نحن لسنا جزءا من أي خلاف داخل أي بلد عربي.."

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق حول هذه المزاعم دون رد حتى كتابة هذا التقرير.