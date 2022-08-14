السعودية.. تفاعل على تصريح "هناك شيء إلهي" بطلوع محمد بن سلمان

شاهد في دقيقة.. من هو محمد بن سلمان؟

هذا ما قاله الأمير محمد بن سلمان عند انطلاق "قمة جدة للأمن والتنمية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير السعودي بدر عبدالمحسن وما قاله عن وجود "شيء إلهي" بطلوع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في المملكة.

وقال الأمير في مقطع الفيديو المتداول: "الله قيض المملكة بشخص اسمه محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يطلع في هذا الوقت لأن المملكة بحاجة إلى تغيير.. أنا أحسن أنه في شيء إلهي، ليه؟ لأسباب.."

وتابع قائلا: "الأمير محمد جاء في وقت أصبحنا نعد فيه السنين الي بتكفينا وهالثروة النفطية الناضبة واصبحنا نقول كذا بعد عام كذا خلص ما عاد في بترول، جاء في وقت في الحقيقة كنا رايحين كذا والدنيا كلها رايحة كذا فعدل مسارنا واصبحنا نواكب.."

ويذكر أن صحيفة بوليتيكو قد اثارت تفاعلا واسعا مؤخرا بتقرير عن شعبية ولي العهد السعودي على هامش زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن للمملكة، قالت فيه: "رغم التقدم المطرد الذي يحرزه الجانبان (الأمريكي والسعودي) على مستوى العمل، فإن رفض بايدن المستمر لتطبيع العلاقات مع محمد بن سلمان كان له أثره - لا سيما على الجمهور السعودي، الذي شعر بعدم الاحترام بسبب الهجمات الشخصية ضد ولي العهد، الذي بقي يحظى بشعبية كبيرة في بلاده".