لابيد: إسرائيل وتركيا تقرران إعادة تبادل السفراء

بينيت ولابيد يوافقان على حل الكنيست.. هذا ما قاله رئيس الوزراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الأربعاء، أن تركيا وإسرائيل قررتا إعادة السفراء بين البلدين وذلك بأعقاب اتصال جمعه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في تغريدة للابيد قال فيها: "عقب حديثي مع رئيس تركيا (رجب طيب أردوغان) إسرائيل وتركيا تعيدان السفراء والقناصل العامين. إن تجديد العلاقات مع تركيا رصيد مهم للاستقرار الإقليمي، ومهم اقتصاديًا لمواطني إسرائيل. سنواصل العمل وتعزيز مكانة إسرائيل الدولية في العالم".

وأضاف لابيد: "وتشكل استعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية استمرارًا للاتجاه الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين على مدار العام المنصرم، منذ زيارة رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ إلى أنقرة، والزيارتين المتبادلتين اللتين قام بهما وزيرا الخارجية إلى أورشليم وانقرة.."

وأورت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بشريط عاجل خبر استعادة العلاقات مع إسرائيل.