عباس يصدر توضيحا حول ما قاله عن "الهولوكوست" في برلين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، توضيحا عقب مقارنته الأعمال الإسرائيلية بـ"هولوكوست" متعدد، وذلك في مؤتمر صحفي عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين.

وقال عباس في التوضيح الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: "إن الرئيس محمود عباس يعيد التأكيد على أن الهولوكوست أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث."، مؤكدا أنه "لم يكن المقصود في إجابته إنكار خصوصية الهولوكوست، التي ارتكبت في القرن الماضي، فهو مدان بأشد العبارات".

وأضاف: "المقصود بالجرائم التي تحدث عنها الرئيس محمود عباس، هي المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الاسرائيلية، وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا".

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد قد أدانا تصريحات عباس.