تفاعل على زلة لسان بايدن عن "الهولوكوست" في إسرائيل تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة زلة لسان للرئيس الأمريكية، جو بايدن خلال حديث عن "الهولوكوست" خلال زيارة إسرائيل الأمر الذي اثار تفاعلا.

In #Israel, Biden Vows to Keep Alive ‘Truth and Honor of the Holocaust’ Before Correcting Himself . Bloody embarrassing 🤦🏽‍♀️ https://t.co/pb0oZuuLYu

ويقول بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "لنلقي حقيقة وشرف الهولوكوست" قبل أن يصحح قائلا: "لنبقي حقيقة ورعب الهولوكوست.. ونكرم هؤلاء الذين فقدناهم.."

BIDEN in Israel: "...to keep alive the truth and honor of the Holocaust” End of quote. Repeat the line. https://t.co/CCQkjrdgRO

وعن جولته في المنطقة، قال بايدن، للقناة 12 الإسرائيلية، إن رحلته إلى المملكة العربية السعودية لا تتعلق بأسعار النفط، وأصر على أن "الرحلة تتعلق بالاستقرار في الشرق الأوسط"، وإصلاح العلاقات بعد أن قال إن إدارة ترامب "انسحبت نوعًا ما".

Biden: “keep alive the honor of the Holocaust” https://t.co/oZkWhf83GM

وقال بايدن: "من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون هناك المزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط"، مضيفًا أنه "لكل سبب من الأسباب، من المنطقي بالنسبة لي أن أذهب إلى دول مجلس التعاون الخليجي".

Joe Biden, as delivered from Israel: "...to keep alive the truth and HONOR of the Holocaust — horror of the Holocaust" https://t.co/7v4E4OrlvX

استهدف بايدن رئاسة ترامب مرة أخرى، قائلاً إن "الصورة الأوسع" هي "هناك من اعتقد مع الإدارة الأخيرة أننا ابتعدنا نوعًا ما عن الشرق الأوسط - أننا سنخلق فراغًا ستملأه الصين و / أو روسيا. لا يمكننا ترك ذلك يحدث".