أردوغان وإعادة العلاقات مع إسرائيل يشعل تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلان عن عودة العلاقات لين تركيا وإسرائيل، الأربعاء، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الرئاسة التركية، يوم الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد "العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية".

وقالت الرئاسة التركية في بيان، الأربعاء، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن الرئيس التركي، ذكر عن تعيين السفراء بين البلدين، أن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة بشأن تعيين سفير جديد "في أقرب وقت".

وتابعت أن الرئيس التركي "أعرب عن دعمه إقامة التعاون والحوار بين تركيا وإسرائيل على أساس مستدام واحترام كل من الطرفين القضايا الحساسة بالنسبة للآخر".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان أعلن أن تركيا وإسرائيل قررتا إعادة السفراء بين البلدين وذلك بأعقاب اتصال جمعه مع الرئيس التركي.

وقال لابيد، في تغريدة: "عقب حديثي مع رئيس تركيا (رجب طيب أردوغان) إسرائيل وتركيا تعيدان السفراء والقناصل العامين. إن تجديد العلاقات مع تركيا رصيد مهم للاستقرار الإقليمي، ومهم اقتصاديًا لمواطني إسرائيل. سنواصل العمل وتعزيز مكانة إسرائيل الدولية في العالم".