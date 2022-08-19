دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، على النائب المصري، مصطفى بكري الذي تقدم ببلاغ إلى مكتب النائب العام ضده.

وقال علاء مبارك في تغريدة: "مساء الأنوار أستاذ مصطفى ما كنتش متوقع الحقيقة ان التعليقات حتكون بهذه القسوة لدرجة إنك تطلع تتكلم صوت وصورة! انا مقدر كانت ليلة صعبة على حضرتك وأتمنى الليلة تكون أكثر هدوئاً بس نصيحة من ابن الأصول؛ ميبقاش تاريخك كله فضايح وتيجي عند ابن الأصول وتديله نصايح، نوماً هادئاً".

ورد بكري في سلسلة تغريدات قال فيها: "أقول لعلاء مبارك، مسكين إنا فاقد أعصابك، بعد أن طالبتك بضرورة نقل أموالك وشقيقك المشروعة وقدرها 429 مليون دولار، أي أكثر من 8 مليار ج إلي البنك المركزي المصري بدلا من البنك السويسري، علشان بلدك في أزمه، فجن جنونك وبدأت تتطاول مجددا، أنا والله عازرك وغرفة غلاوة".

وتابع بكري: "الفلوس عندك، وأظن فاكر حكم النقض اللي أثبت سرقتكم لأموال القصور الرئيسية واتحكم عليكم ب 3 سنوات سجن و125 مليون غرامه دفعتها من مصروفك، يا سيد علاء إرحم نفسك وأسرتك، أنا عارف ليه إنا إتلميت على صاحبك ساويرس، وليه بتدافع عنه في كلامه، هل هو الانتقام من البلد.."

وأضاف بكري: "البلد لم تظلمكم يا علاء، هذه أحكام القضاء، مصر تستحق إنك تجيب ال 429 مليون دولار من سويسرا، انت عارف العيال بتوع أوربا مزنوقين وممكن يسألوك منين، عموما إن سألوك قول لهم: ده مصروفي وحوشته.. يا أخ علاء تقول إنني قليل الأصل، شكرا لأخلاقك، على فكره أمي وأبي وجدي وجدتي مصريون مؤصلين، ولا ليه جده إنجليزيه ولا حاجه، هذا للعلم فقط.."