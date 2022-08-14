من مصرع 41 شخصًا جراء حريق كنيسة "أبوسيفين" في مصر، ورد حماس على ما أثير حول شرط السعودية "الصادم" لإطلاق سراح معتقليها، وسلمان رشدي بدأ بالتحدث بعد هجوم الطعن، وتفاعل بعد تصريحات هينري كيسنجر عن حرب محتملة بين أمريكا وروسيا والصين"، وصولا إلى أرباح شركة أرامكو النفطية في الشهور الثلاثة الأخيرة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في مصر، وفاة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين بالحريق الذي شب بكنيسة أبوسيفين في منطقة إمبابة، الأحد، وذلك نقلا عن مصادر بوزارة الصحة المصرية.

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، صحة ما أوردته قناة "الميادين" حول تواصل الحركة مع المملكة العربية السعودية، لطلب الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

بدأ الكاتب سلمان رشدي مؤلف رواية "آيات شيطانية"، التحدث مرة أخرى بعد أن تم وضعه في وقت سابق على جهاز التنفس الصناعي، حسبما قال وكيله لصحيفة نيويورك تايمز.

أثار هينري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح قال فيه إن الولايات المتحدة الأمريكية على "حافة حرب مع روسيا والصين.

أعلنت شركة أرامكو التي تعتبر جوهرة الصناعة النفطية السعودية عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2022 والذي حققت فيه رقما قياسيا بالأرباح نظرا لارتفاع أسعار النفط.