أردوغان يوضح مستوى العلاقات الرسمية مع مصر.. ويصف شعبها بـ"الشقيق"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الرسمية بين بلاده ومصر، بعد أشهر من جهود إصلاح العلاقات، واصفا الشعب المصري بأنه "شعب شقيق ولا يمكن أن نكون في حالة خصام معه".

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، الجمعة، تصريحات أدلى بها أردوغان للصحفيين خلال عودته من أوكرانيا، الخميس، قائلا: "لا خصومة في السياسة، وإنما ينبغي أن تكون دائما في بيئة سلام، وأن توفر دائما فرصة للحوار".

وبشأن العلاقات بين أنقرة والقاهرة، قال: "العلاقات على المستوى الرفيع ليست في مكانها المطلوب حاليا". وأضاف: "لنواصل العمل على المستوى الوزاري، ومن ثم نأمل أن نتخذ خطوة أخرى بأفضل الطرق نحو المستويات الأعلى".

وتابع الرئيس التركي بالقول: "لأن الشعب المصري شعب شقيق ولا يمكن أن نكون في حالة خصام معه، لذا علينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت".