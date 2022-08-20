دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، على التصريحات التي أدى بها حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وارتباطها بمفاوضات الملف النووي الإيراني.

وقال فيرنانديز في تغريدة: "لديه عذر (كاذب) من مزارع شبعا في أي وقت يقرر فيه، أو بالأحرى أسياده في طهران، الذهاب إلى الحرب. لا أتوقع ذلك قريبا لأنه يتوقع المزيد من الأموال من طهران أولا بعد استسلام الأمريكيين في فيينا".

وكان نصرالله قد قال في كلمة، الجمعة: "نحن ليس لدينا امر يرتبط بالاتفاق النووي، وموضوع الحدود البحرية وكاريش والنفط والغاز والحقوق لا علاقة له بالاتفاق النووي من قريب او بعيد.. سواء وقع الاتفاق النووي او لم يوقع إذا جاء الوسيط الاميركي واعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به ذاهبون للهدوء واذا لم يعط للدولة ما تطالب به نحن ذاهبون الى تصعيد.."

وأضاف نصرالله وفقا لما نقلته قناة المنار التابعة لحزب الله: "العين يجب ان تكون على كاريش والحدود اللبنانية والجنوب اللبناني وشمال الكيان، العين على الوسيط الاميركي الذي الى الان يضيع الوقت ووقته قد ضاق".