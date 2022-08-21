مصر.. انتقاد دفاع علاء مبارك عن ساويرس ونجل الرئيس المصري الأسبق يرد

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد علا، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على انتقاد مغرد له لأنه "يدافع" عن رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس.

وكتب المغرد صاحب حساب يحمل اسم أحمد البلوي قائلا: "اسوء ما فيك يا علاء دفاعك عن ساويرس.. شخصنتها معاه.. وكل همك مين حظر العزاء.. خلاص طبلنا لك في تغريده لك ضد بكري.. الشي لمى يزيد عن حده!!".

ليرد علاء قائلا: "ادافع عنه بمناسبة ايه! جبت المعلومة منين! ومين طلب منك تطبل!".

وفي انتقاد منفصل، كتب حسن ابوعلي بتغريدة قائلا: "وده وقته.. مستحيل ننسي واقعنا المزري بسبب دكتاتورية واستبداد حكامنا الذين كان كل همهم افقارنا وذلنا وسرقتنا.. والد سعادتك لو كان عنده النيه كان جنب مصر ماهي فيه الآن من خراب.. واليوم ترقصون علي جثتها (مصر) لتزيدوا من مكاسبكم لا من أجل رفاه شعبها"، ليرد علاء مكتفيا بالقول: "وايه كمان حضرتك".

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