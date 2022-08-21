تركيا.. مقتل 34 شخصا بحادثي طرق وسط تداول مشاهد مروعة

أنقرة، تركيا (CNN)— قتل 34 شخصا على الأقل في حادثي طرق منفصلين جنوب شرق تركيا وسط تفاعل واسع وتداول لمقاطع فيديو وصور للحادثة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقدت شاحنة مقطورة تحمل الأسمدة في ديريك بمقاطعة ماردين السيطرة واصطدمت بحشد من الناس، يُظهر مقطع فيديو صادم يلتقط لحظة وقوع الحادث السيارة الخارجة عن السيطرة وهي تصطدم بالمارة والسيارات.

الشاحنة بعد حادث تصادم في منطقة ديريك بماردين, plain_text Credit: Demiroren News Agency (DHA)/AFP via Getty Images)

وقُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا وأصيب 26 آخرون، بحسب وزير الصحة التركي الدكتور فخر الدين قوجة، 5 من الجرحى في حالة حرجة في المستشفى، وقال الوزير إن السبب وراء ذلك هو عطل في فرامل الشاحنة.

حافلة بعد اصطدامها بسيارة إسعاف على الطريق بين غازي عنتاب ونيزيب. , plain_text Credit: Demiroren News Agency (DHA)/AFP via Getty Images

في حادث مروري مميت آخر وقع، السبت، بالقرب من نيزيب بمقاطعة غازي عنتاب، انحرفت حافلة عن الطريق السريع إلى مجموعة من المستجيبين الأوائل الذين كانوا يساعدون المسافرين المصابين في حادث سابق غير ذي صلة على الإطلاق في نفس الموقع.

قُتل 15 شخصًا على الأقل في تصادم نيزيب، وفقًا لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الذي قال إن من بين القتلى مسعفان وصحفيان وثلاثة رجال إطفاء و8 ركاب على متن الحافلة.