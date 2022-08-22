دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان استقبل أسرة مواطن إيراني "اُعتقل" خلال موسم الحج هذا العام في المملكة العربية السعودية.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الإيرانية بأن عبداللهيان أوضح في اللقاء مع أسرة المواطن الإيراني خليل دردمند إجراءات الوزارة و"الخطة المستقبلية لإطلاق سراحه وإعادته إلى الوطن".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن عبداللهيان أكد على أن وزارة الخارجية "لن تدخر جهدا للإفراج عن الرعايا الإيرانيين المعتقلين في الخارج".

وأشارت "إرنا" إلى أن وزير الخارجية الإيراني قد دعا خلال اتصاله الهاتفي مع نظيريه العراقي والعُماني "للمساعدة بالإفراج سريعا عن المواطن الايراني المعتقل في السعودية".

وذكرت وكالة أنباء فارس أنه جرى اعتقال دردمند في الحرم المكي بعدما كان يلتقط صورة للكعبة مع صورة لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس الراحل الذي قُتل إثر غارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد في يناير/ كانون الثاني عام 2020.