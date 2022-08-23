(CNN)-- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN، إن إيران تخلت عن مطلب رئيسي آخر يتعلق بالتفتيش النووي مع استمرار المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

إنه تطور يمكن أن يجعل حدوث اختراق أكثر ترجيحًا بعد أن تخلت طهران عن طلب رئيسي آخر الأسبوع الماضي.

كانت إيران وضعت شرطًا لإعادة الدخول في الاتفاق، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، بأنه يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق تحقيقها في المواد النووية غير المعلنة التي تم العثور عليها في المواقع الإيرانية في عام 2019. لكن إيران تراجعت الآن عن هذا المطلب، وفقا لما قاله مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الثلاثاء.

وقال المسؤول إن "التقارير التي تفيد بأننا قبلنا أو ندرس تنازلات جديدة لإيران كجزء من إعادة الدخول في الاتفاق النووي لعام 2015 خاطئة بشكل قاطع. إيران هي التي قدمت تنازلات في قضايا حساسة".

ذكرت وكالة رويترز ذلك لأول مرة هذا التطور.

كما ذكرت شبكة CNN الأسبوع الماضي، فقد تخلت إيران رسميًا عن مطلبها القديم بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وذكرت شبكة CNN أن الإيرانيين أسقطوا أيضًا مطالب تتعلق بشطب العديد من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. صنفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية في عام 2019 كجزء من "حملة الضغط القصوى" التي فُرضت بعد أن سحب ترامب الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018.

قال مسؤولون إنه لم يتم تضمين المطالب المتعلقة بالحرس الثوري الإيراني أو تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نص رد إيران الأسبوع الماضي على مسودة الاتفاق النووي التي اقترحها الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، من الممكن أنه إذا تعاونت إيران مع تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفتوح قبل توقيع اتفاق جديد، فمن الممكن من الناحية الفنية إغلاق هذا التحقيق بحلول الوقت الذي يتم فيه التوصل إلى اتفاق رسميًا.

كانت الولايات المتحدة قد أصرت خلال المفاوضات على أن يظل الحرس الثوري الإيراني على القائمة، وأن يُسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة تحقيقاتها، لذلك تعتبر إدارة بايدن مسودة الرد الإيراني بمثابة تنازل كبير. ليس من الواضح ما إذا كانت إيران قد حافظت على مطلبها الرئيسي الثالث، وهو أن تتضمن الصفقة آلية يتم من خلالها تعويض طهران في حالة انسحاب رئيس أمريكي مستقبلي من الصفقة.

وقال رئيس الوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي لشبكة CNN، الاثنين، إن الوكالة "لن تغلق على الإطلاق" تحقيقاتها، مشيرًا إلى أنه "حتى الآن لم تقدم لنا إيران التفسيرات ذات المصداقية الفنية التي نحتاجها لشرح مصدر العديد من آثار اليورانيوم، ووجود المعدات في أماكن".

وأضاف غروسي: "هذه الفكرة القائلة بأننا سنتوقف سياسيًا عن القيام بعملنا غير مقبولة بالنسبة لنا".

في يونيو/ حزيران، ردت إيران على تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإزالة كاميرات المراقبة في المواقع النووية الرئيسية، مما منع المفتشين والمفاوضين من الحصول على معلومات في الوقت المناسب حول برنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد.

لم يتم تشغيل هذه الكاميرا بعد - وقد أخبر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية شبكة CNN أنه إذا أرادت إيران العودة إلى الصفقة، فسيتعين عليها الموافقة على "عمليات تفتيش شاملة" من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المسؤول: "إذا توصلنا إلى اتفاق للعودة إلى الاتفاق، فسيتعين على إيران اتخاذ العديد من الخطوات المهمة لتفكيك برنامجها النووي"، بما في ذلك السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية "بتنفيذ نظام التفتيش الأكثر شمولاً الذي تم التفاوض بشأنه حتى الآن، مما يسمح لها بالكشف عن أي جهد إيراني للسعي وراء سلاح نووي سرا. سيبقى جزء كبير من تلك المراقبة الدولية في مكانه لفترة زمنية غير محدودة".

وقال المسؤول إن إيران ستُحظر أيضًا من تخصيب اليورانيوم وتخزينه فوق مستويات محدودة للغاية، مما ينفي امتلاكها للمواد اللازمة لصنع قنبلة، ولن يُسمح لها بالحفاظ على "اليورانيوم المخصب بنسبة 20 و 60٪ الذي تخزنه اليوم".

وقال المسؤول إن الصفقة ستتطلب أيضًا إزالة "الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة" التي تشغلها إيران، "بما في ذلك جميع أجهزة الطرد المركزي المخصبة في منشأة تحت الأرض المحصنة في فوردو. القيود الصارمة على التخصيب الإيراني تعني أنه حتى لو غادرت إيران والاتفاق على السعي للحصول على سلاح نووي، سيستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل للقيام بذلك".

يوم الاثنين، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن تفاؤله بشأن احتمالات إحياء الصفقة.

وقال نيد برايس في إفادة بوزارة الخارجية الأمريكية: "الاتفاق أقرب الآن مما كان عليه قبل أسبوعين، لكن نتيجة هذه المناقشات الجارية لا تزال غير مؤكدة حيث لا تزال هناك فجوات".