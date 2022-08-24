في القضيبية.. مقيم يقتل فتاة أفريقية وداخلية البحرين تعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية البحرينية عن تفاصيل بقضية إقدام أحد المقيمين على أراضيها بقتل فتاة إفريقية.

جاء ذلك في بيان ذكر فيه: "صرحت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن شرطة المباحث الجنائية تمكنت من القبض على آسيوي (34 عاماً) لقيامه بقتل فتاة من جنسية أفريقية (36 عاماً)".

وأوضحت الإدارة بأنها "تلقت بلاغاً يفيد بوجود جثة في أحد المباني بمنطقة القضيبية، وعلى الفور تم الانتقال إلى الموقع والكشف عليها حيث تبين وجود شبهة جنائية"، مضيفةً بأنه بعد "تكثيف عمليات البحث والتحري تم التعرف على هوية الجاني والقبض عليه".

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة".