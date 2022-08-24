مدير عام وكالة الطاقة الذرية لـCNN: خطر وقوع حادث نووي بأوكرانيا موجود.. ولن نوقف التحقيق في "نووي إيران"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران قالت إنها تلقت عبر منسق الاتحاد الأوروبي، رد الولايات المتحدة على تعليقات إيران بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، الأربعاء.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "تلقت إيران هذا المساء عبر المنسق الرد الأمريكي على تصريحات إيران".

وأوضح المتحدث باسم وزير الخارجية الإيرانية ناصر الكناني، أن الدراسة الدقيقة لوجهات نظر الجانب الأمريكي قد بدأت، وستتقاسم إيران تعليقاتها مع المنسق فور الانتهاء من المراجعة.

تواصلت CNN مع الاتحاد الأوروبي للتعليق.

كان مسؤول أمريكي كبير قد أخبر شبكة CNN في وقت سابق أن إدارة بايدن تخطط لإرسال رد على تعليقات إيران في أقرب وقت، الأربعاء. المسؤول لم يصف الرد، لكن لا يتوقع أن تقبل الولايات المتحدة بما طرحته إيران من دون السعي لتغييرات ومفاوضات إضافية.

وأكد الاتحاد الأوروبي لشبكة CNN تلقيه الرد الأمريكي على اقتراح إحياء الاتفاق النووي وإحالته إلى إيران.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي: "يمكنني أن أؤكد أننا تلقينا الرد الأمريكي وأرسلناه إلى إيران".