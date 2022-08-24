القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الأربعاء، إن على زعماء العالم الابتعاد عن المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني بعد عدم قبول الإيرانيين العرض الأخير على الفور.

وقال لابيد في مؤتمر صحفي بالقدس: "قبل أسبوع، قدم الاتحاد الأوروبي لإيران ما أسماه" عرضهم النهائي "للعودة إلى الاتفاق النووي. وأعلنوا أن "خذه أو اتركه". الإيرانيون، كالعادة، لم يقولوا لا، قالوا:" نعم، لكن ... "إذا لم" يأخذه "الإيرانيون، فلماذا "لا يتركه" العالم؟"

وأضاف لابيد أن الاتفاق النووي الإيراني الحالي كما هو "لا يفي بالمعايير التي حددها الرئيس بايدن نفسه".

وقال لابيد إن إسرائيل لا تعارض أي اتفاق مع الإيرانيين، وإنما "هذا الاتفاق لأنه سيء" لأنه لا يمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.

واعتبر لابيد أن الاتفاقية "تهدد استقلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية" من خلال خلق "ضغوط سياسية هائلة عليها لإغلاق القضايا المفتوحة دون استكمال التحقيق المهني".

تساءل لابيد كيف يمكن توقيع اتفاق عندما لا تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الحصول على إجابات كاملة من الإيرانيين، مستشهداً بمقابلة أجراها رئيس وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي، مع مراسلة CNN بيكي أندرسون في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث قال غروسي "إن إيران لم تعطنا المصداقية الفنية. التفسيرات التي نحتاجها لشرح أصل العديد من آثار اليورانيوم... دعونا نحصل على تفسير: إذا كانت هناك مادة نووية، فأين هي الآن؟"

وقال لابيد إن رفع العقوبات عن إيران من شأنه أن "يدعم الإرهاب، وغسيل الأموال، وسيساعد الدول الأخرى في مواجهة العقوبات للتهرب منها، وسيذهب إلى الأشخاص الذين يحاولون قتل الكتاب والمفكرين في نيويورك"، في إشارة إلى الكاتب سلمان رشدي.

وعلى الرغم من أنه "يقدر استعداد" الولايات المتحدة للاستماع والعمل معًا، قال لابيد إن الوقت قد حان لقول "كفى".

لكنه أضاف "إذا تم التوقيع على اتفاق فإنه لا يلزم إسرائيل. سنعمل على منع إيران من أن تصبح دولة نووية".