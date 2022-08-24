واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أن الجيش الأمريكي شن غارات جوية، يوم الثلاثاء، استهدفت مجموعات مدعومة من إيران في دير الزور بسوريا.

وأوضح الكولونيل جو بوتشينو، متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية لـCNN: "استهدفت الولايات المتحدة مجموعة من المخابئ المستخدمة لتخزين الذخيرة والدعم اللوجستي من قبل الجماعات المدعومة من إيران في سوريا"، مضيفا أن "الجيش الأمريكي راقب ما مجموعه 13 مخبأ في نفس المجمع على نطاق واسع بعد ساعات مراقبة بلغ مجموعها أكثر من 400 ساعة".

وتابع: "الضربة كانت تستهدف 11 من المخابئ لأن الولايات المتحدة لم تكن متأكدة مما إذا كان الآخران يخلوان من الناس.." لافتا إلى أن "الهدف من الضربة كان تدمير المخابئ، ووفقًا لتقييم أولي، لم يُقتل أحد نتيجة لذلك".

وكان الجنرال إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قد قال إن "الضربة في شرق سوريا كانت رداً على هجمات الجماعات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية في سوريا في 15 آب / أغسطس، وتوضح عزمنا على الدفاع عن القوات والمعدات الأمريكية".