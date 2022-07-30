لقي ما لا يقل عن 53 شخصًا مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية مدمرة ضربت المدن في جميع أنحاء المحافظات الإيرانية في الأيام القليلة الماضية، وفقًا لرئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر، مهدي فاليبور، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن فاليبور قوله إن ما لا يقل عن 16 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين "بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد في الأيام الأخيرة".

وأضاف فاليبور أنه حتى مساء الجمعة، تضررت 21 محافظة على الأقل، بما في ذلك محافظة طهران، من الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة.

وقال فاليبور إنه تم إنقاذ أكثر من 1300 شخص، وتم توفير مساكن طارئة لـ 3000 شخص على الأقل.