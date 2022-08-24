تداول فيديو شخص يعترض ضاحي خلفان "بشارع في ألمانيا" والأخير يعلق

خلفان لـCNN: الإخوان لم يعلقوا على علاقات أردوغان بإسرائيل.. والسواد الأعظم من شعب الإمارات مؤيد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان لحظة اعتراض شخص لطريقه بأحد شوارع المانيا.

وأعاد خلفان نشر مقطع الفيديو المتداول على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن موقع تعز تايم قائلا بتعليق: " شتم أمي.. لكن أخلاقي تأبى أن اشتم أمه...فرق في الأخلاق بيني وبينه.. لكنه أنكر.. لما ناقشته أنه شتمني وهذا يدل أنه لا يعرف الفضيلة الاعتراف بالخطأ فضيلة.. اليمنيون من آلاف السنين هجروا اليمن بسبب فساد حكامهم.. لسنا نحن السبب في ذلك".

وفي تغريدة منفصلة أعاد خلفان نشر مقطع الفيديو وتعليق صاحبة حساب عائشة بن علي التي قالت: "معالي الفريق ضاحي خلفان قامة، وشخصية محترمة لها انجازاتها، ومكانه واجلال في الوسط الأمني والقانوني خاصة، كونه كان أستاذنا.."

وأضافت: "تعرضه لمضايقة من شخص نكرة، مدفوع، لا ينال من مكانته، بل يزيده احتراماً، الفيديو، يظهر سمو أخلاقه، ووضاعة أخلاق المتطاول".