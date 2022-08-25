فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأجنبيات يرقصن مع رجال في المملكة العربية السعودية دون التعرض لهن وذلك بعد تداول مقطع فيديو لرجل يطرد فتاة رقصت أمام رجال يعزفون على منصة.

وجدد الفيديو المتداول بعيدا عن تاريخ ومكان تصويره الجدل الذي قسم مواقف نشطاء في تعليقاتهم إن كان تصرف الفتاة صحيحا أو تصرف الرجل وفتح ملفات حقوق المرأة والعادات والتقاليد.

وسبق وبرز مقطع فيديو مشابه بين مغردين بالمملكة العام الماضي على هامش مهرجان خيرات الباحة العام 2021. وهو مهرجان يقام سنويًا لعرض المنتجات الزراعية والصناعات اليدوية والحرفية لسكان المنطقة الكائنة في جنوب غرب السعودية.

ويذكر ان العرضة هي رقصة شعبية في المملكة تُؤدى في المناسبات والاحتفالات الوطنية، وقد كانت تحضر في الحروب سابقا.