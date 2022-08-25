كاتب تركي يشير لأبعاد خطوبة ولي عهد الأردن من السعودية رجوة آل سيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صحيفة يني شفق التركية مقالا للكاتب التركي، طه كلينتش، تناول فيها ما وصفه بـ"أبعاد" إعلان خطوبة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله من السعودية رجوة آل سيف.

وقال الكاتب في جزء من مقاله المطول: "بالطبع، أولت الصحافة الدولية الحفل اهتمامًا كبيرًا، وغطته على نطاق واسع. وفي سياق التوازنات الداخلية للشرق الأوسط، ثمة الكثير من التفاصيل المخفية بين السطور.."

وتابع: "بخطوبة الأمير الحسين على رجوة كريمة خالد بن مساعد، تكون العائلة المالكة الأردنية قد خطت خطوة أخرى نحو تأمين مهمتها التاريخية من خلال تعميق علاقاتها الطبيعية والجذرية مع المملكة العربية السعودية. وعلاوة على ذلك، من الضرورة بمكان عدم التفكير في هذه القضية في السياق التاريخي فقط.."

وأضاف: "يمكن القول إن زواج الأمير الحسين من الأميرة رجوة، في المستقبل القريب، سيكون له أثر إيجابي على العلاقات الحالية بين الأردن والسعودية، ما يعني ضمان استمرار الوضع الأردني الراهن في القدس".