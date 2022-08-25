مدير عام وكالة الطاقة الذرية لـCNN: خطر وقوع حادث نووي بأوكرانيا موجود.. ولن نوقف التحقيق في "نووي إيران"

CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أرسلت ردها إلى الاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح لمحاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان: "تلقينا من خلال الاتحاد الأوروبي تعليقات إيران على النص النهائي المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي، ولقد انتهى الآن استعراضنا لتلك التعليقات، وقمنا بالرد على الاتحاد الأوروبي اليوم".

ولم يقدم برايس تفاصيل عن الرد، لكن ليس من المتوقع أن تقبل الولايات المتحدة بما طرحته إيران دون السعي إلى تغييرات ومفاوضات إضافية.

وجاء الرد الأمريكي بعد أكثر من أسبوع من إرسال إيران ردها على ما وصفه كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بـ"النص النهائي" لإحياء الاتفاق النووي.

وأعلنت إيران، في وقت سابق الأربعاء، أنها تلقت الرد الأمريكي.

وأكد الاتحاد الأوروبي لشبكة CNN تلقيه الرد الأمريكي على اقتراح إحياء الاتفاق النووي وإحالته إلى إيران.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي: "يمكنني أن أؤكد أننا تلقينا الرد الأمريكي وأرسلناه إلى إيران".