دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الداعية الإسلامي، أحمد الغامدي، المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة بالمملكة العربية على تغريدة تطرقت لكتاب صحيح البخاري الذي ينقل أحاديث عن النبي محمد ويعتبر أحد أكثر الكتب الصحيحة في نقل الأحاديث عند عموم أهل السنة.

وفي رد على تغريدة من Prof. Jamal Sanad Al-Suwaidi التي كتب فيها: "البخاري يقول في صحيحه أن سورتي الفلق والناس ليستا جزء من القرآن الكريم"، رد الغامدي قائلا: "هذا كلام غير صحيح فالبخاري لم يقل ذلك انما روى ما نقل عن ابن مسعود من قوله واجتهاده انهما ليستا من كتاب الله وليس حديثا عن النبي ولا قولاً للبخاري وكم من صحابي اجتهد اجتهادا خاطئا فماذا كان فلماذا كل هذا التهويل بل هذا يدل على نزاهة المحدثين وصدقهم بنقل اجتهاد الصحابة".

وعلق صاحب حساب فصل الخاطب قائلا: "انتابني تساؤل يا دكتور أحمد بعد اذنك.. ما الحكمة او الفائدة المرجوة والمُتوقع حدوثها اثر نقل اجتهاد خاطئ بتصريح مثل هذا يُفيد بأن المعوذتين ليستا من كتاب الله؟ علمًا بأنهم قد سبق وتبينوا بعد ذلك بأنه اجتهاد خاطئ كما تفضلت، فلماذا ما يزالوا يحتفظون بما هو خاطئ داخل هذه الصحاح؟".

ورد الغامدي قائلا: "اولا: لم يثبت لدي سند صحيح بهذا النقل فلا نستشكل الحكمة من ذلك لان التوضيح فرع التصحيح.. ثانيا: نقل البخاري هذا الاثر لا يخرج عن حالين: أحدهما: انه يرى صحة سنده لكن اراد ابن مسعود انهما ليستا من كتاب الله اي لا تثبت في المصحف مع إقراره بقرأنيتها لان السورتين ثابتة في قرأة ابن مسعود.."

وتابع الغامدي: "الثاني: انه يرى متوقف فيه او يرى ضعفه لكن امانة النقل دفعته لروايته في كتابه من باب التعريف والعهدة على من رواه مكتفيا بذكر سنده وهو ابعد من الاحتمال الأول".