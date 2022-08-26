الكويت تكشف بفيديو أسلوب تهريب هواتف ومخدرات بقارورة مشروب غازي إلى السجن المركزي

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، مقطع فيديو لمحاولة تهريب هواتف نقالة ومخدرات إلى أحد السجون في البلاد والأسلوب الذي حاول المهربون اخفائها داخل قارورة مشروب غازي.

جاء ذلك في تغريدة للداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بتويتر حيث تظهر القارورة وقد خبأ فيها جيب في وسطها في حين يظهر للمشاهد أن القارورة مملوءة من الأعلى والأسفل.

وقال الداخلية في تعليق على مقطع الفيديو: "الإعلام الأمني: قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة للقوات الخاصة تمكن من ضبط كمية من المواد المخدرة وعدد من الهواتف المحمولة في حملة تفتيشية داخل السجن المركزي".

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