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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط 20 شخصا من جنسيات مختلفة يقومون بأعمال منافية للآداب في محافظتي الفروانية والأحمدي.

ونشرت الداخلية الكويتية صورا مموهة لوجوه المضبوطين وذلك بتغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: "الإعلام الأمني: بتوجيهات من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ/ طلال خالد الاحمد الصباح بتكثيف الحملات على جميع المناطق وضبط المخالفين والخارجين على القانون.."

وتابعت: "تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط (20) شخص من جنسيات مختلفة في محافظتي الفروانيه والاحمدي منهم 14 من النساء – و6 رجال، يقومون بالأعمال المنافية للآداب وسمسرة مقابل مبالغ مالية.."

وأضافت: "هذا وجاري التحقيق معهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".