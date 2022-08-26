السعودية.. تفاعل على ما قاله مصاب بحادث تركيا و"المعاملة السيئة"

وزير دفاع تركيا: روسيا أبلغتنا أنه "لا علاقة لها" بضربات ميناء أوديسا الأوكراني

تركيا تتنازل وتعطي الضوء الأخضر للسويد وفنلندا بالانضمام إلى الناتو.. ما الذي غير موقف أردوغان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مقابلة أحد المواطنين السعوديين المصابين في حادث ريزا بتركيا وما قاله عن "المعاملة السيئة" على حد تعبيره.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية مقابلات مع المصابين في الحادث على صفحتها الرسمية بتويتر بتعليق قالت فيه: "محمد العباسي أحد مصابي حادث ’ريزا التركية‘: واجهنا تعاملا سيئا في تركيا بعدم مراعاة حالتنا الطبية، ولو بقينا وقتا أكثر لأصبحنا في عداد الموتى".

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد ذكرت بتقرير: "بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، وبمتابعة مستمرة من سمو وزير الخارجية، أجلت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تركيا، اليوم، بالتنسيق مع وزارة الصحة، المواطنين المصابين في الحادث المروري في مدينة ريزا شمال تركيا، عبر طائرتي إخلاء طبي، وذلك لاستكمال علاجهم في أرض الوطن".

وتابعت: "وثمنت السفارة اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بأبنائهم المواطنين في كل مكان، سائلين المولى -عز وجل- أن يتم على المصابين الصحة والعافية".

وتواصلت CNN بالعربية مع الحكومة التركية للتعليق على هذه التصريحات دون رد حتى كتابة هذا التقرير.