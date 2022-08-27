دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شرح كبير مستشاري الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، في مذكراته "Breaking History" أبرز الأحداث التي رافقت زيارته برفقة ترامب إلى السعودية، وتحدث خلال ذلك عن "ملاحظة" وجهها مستشار ترامب الاقتصادي للرئيس حول أنه "أكثر القادة الموجودين في اجتماع مع دول مجلس التعاون الخليجي فقرا".

وقال كوشنر في مذكراته إن استقبال السعوديين لترامب كان حافلا إذ حلقت طائرات الـF-16 وأُطلقت المدافع وشارك ترامب في رقصة "العرضة" واستمتع حتى وزير الخارجية الأمريكي آنذاك ريكس تيليرسون، الذي كان ضد الزيارة، بالترحيب الذي حظي به الوفد الأمريكي.

وأضاف كوشنر: "وعند وصولنا إلى الديوان الملكي السعودي أشرف الملك سلمان وترامب على إتمام صفقة بيع أسلحة بقيمة 110 مليار دولار أمريكي تهدف لتعويض تكلفة الإنفاق الأمريكي في الشرق الأوسط"، حسب قوله.

وقال كوشنر إنه وخلال اجتماع ترامب مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي: "مرر المستشار الاقتصادي غاري كوهن ملاحظة للرئيس كتب عليها: "على غير العادة، أنت أكثر الرجال الموجودين على الطاولة فقرا"، ولم يستطع الرئيس احتواء ابتسامته"، وفقا لكوشنر.