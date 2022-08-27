دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، يوم الجمعة، على زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات إلى اليونان، حيث قال إن "من بين أهداف الزيارة ترسيخ حضور الإمارات في شرق المتوسط وطمأنة اليونان أن التقارب الإماراتي التركي لن يتم على حساب علاقة الإمارات المتميزة معها".

وأضاف عبدالله، عبر حسابه على تويتر: "نهج الإمارات هو صفر أعداء وأكبر عدد من الأصدقاء"، وأكد أن "الإمارات بحكمة قادتها كسبت ود واحترام تركيا واليونان معا".

وذكر أن "للإمارات حضور استراتيجي واستثماري كبير في شرق المتوسط ولديها أصدقاء وأقامت شراكات مع دوله مصر و إسرائيل و سوريا وتركيا واليونان وقبرص، وحضورها القوي في شرق المتوسط يوازي حضورها الاستراتيجي الضخم في القرن الأفريقي، كل ذلك جزء من صعودها كقوة إقليمية وتفكيرها الاستراتيجي المستقبلي".

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد قد نشر، يوم الخميس، تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "وصلت اليوم إلى مدينة أثينا العريقة، وسعدت بلقاء الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء الصديق كيرياكوس ميتسوتاكيس وأعضاء من الحكومة اليونانية"، مضيفا: "نسعى إلى تنمية علاقاتنا الاستراتيجية وتعزيزها بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية الحيوية التي تخدم البلدين وشعبيهما الصديقين".

وكان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، وصف الزيارة بأنها تأتي في إطار "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

وقال قرقاش عبر تويتر، إن بلاده "تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية ومد جسور التعاون وتقوية الروابط مع الدول الصديقة، وتعمل مع الأشقاء والأصدقاء من أجل مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا".