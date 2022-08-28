دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مذكرات بعنوان "breaking History" تطرق فيها لموقف من الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي دفع بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للابتسام حول قيادة المرأة السعودية.

وكتب كوشنر: "في قاعة الحفلات الرئيسية لتناول طعام الغداء مع القادة العرب، كان محمد بن سلمان قد أجلسني أنا وإيفانكا على طاولة معه، عندما جلسنا، قدمني إلى القادة الآخرين على الطاولة. قال لي إن هؤلاء هم ’جاريد كوشنيرز‘ من الشرق الأوسط - لم يكن لديهم جميعًا ألقابًا واضحة، ولكن إذا كنت بحاجة لإنجاز أي شيء في بلدانهم، فيجب أن أتصل بهم.."

وتابع كوشنر: "عندما تعرفنا على بعضنا البعض، تأثرت بانفتاحهم على الإصلاح. في مرحلة ما، قال مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات، طحنون بن زايد آل نهيان لإيفانكا بابتسامة، ’تفضلي، اسألي محمد بن سلمان متى سيسمح للمرأة بقيادة السيارة‘ سمع محمد بن سلمان الاقتراح وابتسم ابتسامة كبيرة، قال (محمد بن سلمان): ’قريباً جداً‘.."

وأضاف: "كانت إيفانكا متفاجئة، ولكنها مسرورة أيضًا. وأكدت ما سمعته في المائدة المستديرة لرائدات الأعمال الصغيرة في وقت سابق من ذلك اليوم. ناقشت النساء بصراحة كيف أن حظر القيادة لم يكن العقبة الوحيدة أمام نجاحهن. تمنع قوانين الوصاية - التي تمنعهم من امتلاك حساب مصرفي أو عقار - قدرتهم على بدء الأعمال التجارية وتنميتها. كانت حقيقة أن النساء كن يتحدثن عن هذا التحدي في حدث نظمه محمد بن سلمان مؤشرًا على أنهن يعرفن أنه منفتح على الإصلاحات".

واستطرد: "بعد عام واحد، فاجأ محمد بن سلمان العالم واتخذ خطوات لرفع الحظر المفروض على القيادة. في العام التالي، قام بتغيير قوانين الوصاية".