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نشر الأحد ، 28 اغسطس / آب 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقابلة أجراها المواطن السعودي ناحي البقمي بعد التداول الواسع لمقاطع فيديو من عملية انقاذ قام بها لأسرتين سعودية ومصرية جرفتهم سيول وادي تربة.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات مقابلة مع البقمي الذي روى تفاصيل ما حدث تلك الليلة.

وتداول نشطاء صورا ومقاطع فيديو لتكريم وزارة الداخلية للبقني على عمله البطولي.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية مقتطفات من عملية الإنقاذ التي قام بها البقمي وعدد من الأشخاص في المنطقة ولحظة انتشال أفراد العائلتين من السيارة التي غطتها مياه السيل.