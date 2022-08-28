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نشر الأحد ، 28 اغسطس / آب 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الإعلامي السعودي، غالب كامل وسط تفاعل واسع.

وتداول نشطاء ردة فعل الإعلامي جبريل أبودية على الهواء بقناة الإخبارية السعودية الحكومية بوفاة "استاذه" غالب كامل.

ونشر بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان تغريدة قال فيها: "رحم الله الإعلامي القدير غالب كامل أحد الرواد في مجال الإذاعة والتلفزيون، وممن أسسوا لنا جيلا ذهبيا في المجال الإعلامي، وحفروا اسمهم في ذاكرتنا.. خالص العزاء لأسرته وذويه.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جهته نشر التلفزيون السعودي الرسمي تقريرا عن كامل ومسيرته المهنية والبرامج المميزة التي "سكنت ذاكرة الجمهور".