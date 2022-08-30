دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، سنة العراق للالتفاف حول رجل الدين، مقتدى الصدر، معتبرا أنه يعبّر عن وجهة نظر وطنية ترفض التدخل الأجنبي في البلاد وتقف في وجه الفساد.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الصدر ضد التدخل الخارجي في العراق..أنا معاه..الصدر ضد المليشيات المسلحة أنا معاه..الصدر ضد الفساد أنا معاه"، حسب قوله.

وتابع نائب رئيس شرطة دبي قائلا: " مقتدى الصدر عنده جوازين وانتمائين مثل العديد من قادة العراق..او انه عراقي الانتماء..؟؟ الصدر يحتل الصدارة في حب العراق.. كفى تلاعبا بالألفاظ"، وأردف: " مطالب الصدر عقلانية ومنطقية وطرحه صحيح 100%"، حسب تعبيره.

وأضاف خلفان قائلا: " أمامكم حزب عراقي..ومليشيا تدعمها ايران..أي جانب تقفون معه..المنطق يقول الحزب العراقي"، وتابع: "صدقوني أن الالتفاف حول مقتدى الصدر هو الخيار الصحيح للعراقيين والعراق"، على حد قوله.

ورأى نائب رئيس شرطة دبي أن الصدر على صواب قائلا: "هذا رأيي استجابة لمغرد عراقي طرح علي سؤال ما رأيك في ما يجري في العراق..رأيي.الصدر صح"، ثم ختم قائلا: " على جميع السنة في العراق دعم مقتدى الصدر لأن الصدر يعني عراق بلا تدخل اجنبي"، على حد تعبيره.

يذكر أن العراق يشهد اشتباكات مسلحة عنيفة بين مؤيدي الصدر ومسلحين من جهات أخرى في العاصمة بغداد منذ مساء الإثنين.