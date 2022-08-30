مقتدى الصدر يوجه كلمة في ظل الاشتباكات العنيفة التي يشهدها العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزامنا مع الاشتباكات التي تشهدها مدن عراقية عدة بين أنصاره ومسلحين تابعين لأطراف أخرى في العراق، وجه رجل الدين الشيعي المعتزل سياسيا، مقتدى الصدر، كلمة في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد، نستعرض، أبرز ما جاء فيها في هذا الخبر.

- الصدر: إذا لم ينسحب التيار حتى من الاعتصام من أمام البرلمان خلال ساعة فأنا أتبرأ منه

- الصدر: أتوجه بالشكر للقوات الأمنية وأفراد الحشد الشعبي وقائد القوات المسلحة

- الصدر: أنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري لأنها خرجت عن سلميتها واخترات العنف

- الصدر: أعتذر للشعب العراقي فهو المتضرر الأكبر مما يجري