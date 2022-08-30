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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد زعيم التيار الصدري ورجل الدين، مقتدى الصدر، ما وصفها بـ"الثورة" لأنها خرجت عن سلميتها، مشيرا إلى أنه سيتبرأ من تياره إذا لم ينسحب أفراده من أمام مبنى البرلمان خلال ساعة.

وقال الصدر في كلمة له في ظل الاشتباكات العنيفة التي تشهدها مدن عراقية عدة: "أعتذر للشعب العراقي فهو المتضرر الأكبر مما يجري"، حسب قوله.

وتابع زعيم التيار الصدري قائلا: "أتوجه بالشكر للقوات الأمنية وأفراد الحشد الشعبي وقائد القوات المسلحة"، مشيرا إلى أن أفراد الحشد الشعبي "لا علاقة لهم بما يجري"، لافتا إلى أن من الممكن أن يكون هناك دور لبعض قادة الحشد في الأحداث الأخيرة.

وأردف مقتدى الصدر قائلا: "أنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري لأنها خرجت عن سلميتها واختارت العنف"، مشيرا إلى أن "دم الشعب العراقي حرام"، حسب قوله.

وأضاف الصدر بنبرة غاضبة قائلا: "إذا لم ينسحب التيار حتى من الاعتصام من أمام البرلمان خلال ساعة فأنا أتبرأ منه"، مشيرا إلى أنه لن يقبل حتى بالاحتجاج السلمي بعد ما جرى.