السعودية.. السجن 3 سنوات بحق متحرش بطفل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مصدر في النيابة العامة السعودية، يوم الاثنين، إن تحقيقات نيابة الآداب أثبتت قيام شخص بالتحرش بطفل، وذلك من خلال الذهاب به إلى منطقة خالية والتحرش به، وجرى إيقاف الجاني، واستكمال إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المصدر إن "المحكمة الابتدائية أدانت المتهم بما نسب إليه، وحكمت عليه بعقوبة السجن لمدة سنة، وعطفا على ذلك قامت نيابة الاستئناف باستئناف الحكم الابتدائي، لتضاعف محكمة الاستئناف العقوبة، حتى وصلت إلى السجن لمدة 3 سنوات".

وقال المصدر في النيابة العامة إنها "لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من يحاول استغلال الأطفال، أو إساءة معاملتهم، أو الجناية عليهم بأي شكل من الأشكال".

وأضاف أن "نيابة الإشراف على تنفيذ الأحكام ستباشر مهام الإشراف على تنفيذ الحكم الجزائي، حال اكتسابه للصفة النهائية، بإجراءات نيابية قضائية، للتحقق من تنفيذ الحكم وفق منطوقه، بما يحقق العدالة الناجزة".