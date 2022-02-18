السعودية توضح عقوبة التحرش والاعتداء على متن الطائرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية العقوبات المترتبة على عدد من السلوكيات على متن الطائرات سواء تجاه الركاب أو الطاقم.

#النيابة_العامة يُحظر ارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي من أعضاء طاقمها. وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. https://t.co/UloCXu05U4

وقالت النيابة العامة في تغريدة: "يُحظر ارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني، أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي من أعضاء طاقمها.. وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

ونشرت النيابة رسم انفوغراف مبينة أن العقوبة تقضي بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار).