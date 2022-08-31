أعمال منافية للأخلاق مقابل 20 دينار بالساعة.. داخلية الكويت تنشر صورا وتعلق

الشرق الأوسط
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صورة نشرتها الداخلية الكويتية للمجموعة
Credit: Kuwait MOI

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقت قوات الأمن الكويتية، الثلاثاء، القبض على مجموعة من الأشخاص بعد أعمال منافية للأخلاق مقابل مبلغ مالي قيمته 15-20 دينار كويتي (نحو 65 دولارا).

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صورتين لمجموعة من 3 نساء ورجل وصورة أخرى لرجل وامرأة بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقالت الداخلية في تعليق على الصورتين: "قامت إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص مساء يوم الثلاثاء 30/8/2022 بضبط وافد و4 نساء بدون إثبات يعملون لصالحه ويقومون بأعمال منافيه للأخلاق مقابل مبلغ مادي 20 دينار كويتي في منطقة الفحيحيل.."

وأضافت الداخلية في تغريدتها: "كما تم ضبط في منطقة المنقف وافد وامرأة يمارسان أعمال منافية مقابل مبلغ مادي 15 دينار كويتي في الساعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.."

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