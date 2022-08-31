دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان وفاة ميخائيل غورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد السوفيتي قبل تفككه، لتتنوع التعليقات بين "الغريبة" إلى استذكار تاريخه.

وأبرز نشطاء مقولة سابقة لميخائيل غورباتشوف عن وزير الخارجية الأسبق في المملكة العربية السعودية، الأمير سعود الفيصل وأنه قال "لو كان لدي رجل كسعود الفيصل ما تفكك الاتحاد السوفيتي".

كان الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي قد ذكر مقولة غورباتشوف بمقال بصحيفة الشرق الأوسط العام 2015، عن الأمير سعود الفيصل، حيث أشار إن ميخائيل غورباتشوف قال إنه "لو كان لدي رجل كسعود الفيصل ما تفكك الاتحاد السوفيتي".. مضيفا: "فمن يعرف الأمير سعود يدرك ذكاءه الفائق ودهاءه الذي يجعل الجالسين حول الطاولة يريدونه أن يقول المزيد إلا أنه كان يكتفي بالكلام المفيد والمباشر وكان دائما ينظر للأمور بمنظار مختلف حيث يستطيع أن يربط الأحداث بتحليل مدهش ويتخذ قرارات قد تبدو لمن معه أن نتائجها مستحيلة.. لكن الأيام سرعان ما تثبت عكس ذلك".

ويذكر أن ميخائيل غورباتشوف وُلد في 2 مارس/ آذار 1931 في بريفولنو بروسيا، ودرس في كلية الحقوق بجامعة موسكو (1955)، وانضم إلى الحزب الشيوعي في 1952 وعمل في مناصب مختلفة في الحزب على مدى العقدين المقبلين منها نائبا لمجلس السوفيت الأعلى، أعلى هيئة تشريعية في الاتحاد السوفيتي السابق (1970-1990).