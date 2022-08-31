أمريكا توضح حقيقة التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن إحياء خطة العمل المشتركة

الشرق الأوسط
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(CNN)--  ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن بلاده لا تزال تنتظر ردا من إيران على تعليقات واشنطن على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني.

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وقال المتحدث: "تلقينا من خلال الاتحاد الأوروبي تعليقات إيران على النص النهائي المقترح من الاتحاد الأوروبي، وقمنا بالرد على الاتحاد الأوروبي يوم 24 أغسطس/ آب، والآن الأمر متروك لإيران للرد".

ووصف المتحدث التقرير الذي أشار إلى توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق بأنه "غير صحيح"، وقال: "لم نتوصل إلى اتفاق".

يذكر أن إيران أعلنت، في وقت سابق من أغسطس، أنها تلقت عبر الاتحاد الأوروبي، رد الولايات المتحدة على تعليقات إيران بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم وزير الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، وقتها، إن "الدراسة الدقيقة لوجهات نظر الجانب الأمريكي قد بدأت، وستتقاسم إيران تعليقاتها مع الاتحاد الأوروبي فور الانتهاء من المراجعة".

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