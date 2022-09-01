دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأمير السعودي الراحل، سعود الفيصل، الذي شغل منصب وزير الخارجية في المملكة على مدى 40 عاما وما قاله في مقابلة سابقة مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN.

وقال الفيصل في الفيديو: "غزو العراق ليس أمرا سهلا كيف لـ250 ألف جندي المحافظة على النظام في بلد كهذا وخصوصا إن كانت الحرب ستقود لزعزعة الاستقرار التي نعتقد أنها ستقود لها وغذا سقط النظام الاجتماعي من سيقاتل من؟"

وأضاف: "إذا عمت الفوضى (في العراق) من سيدفع ثمن هذه الفوضى؟ نكره أن نرى الجنود الأمريكيين يدفعون ثمن غزو لن يؤي على لعواقب وخيمة تشكل الجميل.."

وقال الفيصل في مقابلة أخرى: "إذا كان تغيير النظام سيكون على حساب تدمير العراق عليه فإنك تحل مشكلة وتخلق 5 مشاكل أخرى هذا ما يجب النظر فيه لأننا نعيش في المنطقة.." وفي مقطع فيديو آخر: "المخاوف التي لدينا هي أننا نعلم أن العراق يعاني من مشاكل عديدة أبسطها الأوضاع العرقية والطائفية في العراق والتي تركت البلد على حافة الهاوية من حالة الفوضى في أحد الأوقات إلى حالة الدكتاتورية الشاملة في وقت آخر وكانت لدينا قناعة أن صدام حسين ليس السبب للمشاكل في العراق.."